Teixeira dos Santos recorda "coragem" e "ousadia" de Carlos Costa

O antigo ministro das Finanças, Fernando Teixeira dos Santos, em entrevista à TSF e ao Diário de Notícias, não comentou o caso em concreto, que muita tinta fez correr esta semana, mas elogiou a “coragem” do ex-governador do Banco de Portugal, Carlos Costa.

“Pela primeira vez na nossa história houve um governador que ousou pôr em causa a manutenção de alguém como o dr. Ricardo Salgado à frente de um banco tão importante como o BES”, afirmou o antigo ministro de Sócrates, destacando que Ricardo Salgado era “uma pessoa com poder financeiro e com influência”.

Mas, acrescentou, Carlos Costa “teve essa ousadia e, no meu entender, acho que isso é um sinal de determinação da entidade de supervisão perante um grande banco.”

“Só abona a favor da instituição e não a desmerece de forma alguma”, afirmou.

O antigo ministro esteve na apresentação do livro “O Governador”, tendo explicado que marcou presença “em primeiro lugar, pela relação pessoal que tenho com o dr. Carlos Costa, um colega há muitos anos. Em segundo lugar, porque é alguém que me acompanhou na qualidade de vice-presidente e depois como governador”.