Mais uma exploração inédita em Marte

A NASA vai tentar, já no início de Abril, fazer descolar um mini-helicóptero no solo marciano. Foi transportado dobrado e acoplado à parte inferior do ‘rover’ que está em Marte desde fevereiro.

Batizado de “Ingenuidade”, o mini-helicóptero será o primeiro dispositivo motorizado a voar fora da Terra. Este tipo de engenho pode revelar-se crucial na exploração futura de planetas.

Em Marte, o “Ingenuidade” terá voos muitos curtos e servirão sobretudo para fotografar o planeta. A NASA prevê o primeiro voo do “Ingenuidade” a 8 de abril.