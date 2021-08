José Miguel Júdice critica a passividade da Europa perante o que se está a passar no Afeganistão. O comentador da SIC Notícias faz também duras críticas aos sucessivos Governos norte-americanos.

“Em primeiro lugar, a total incompetência do império americano em não antecipar o avanço dos talibãs e o seu sucesso (…) Quem é que no futuro vai acreditar nas previsões do Governo americano? Em segundo lugar, o abandono criminoso dos que lutaram ao lado deles. (…) Quem é que no futuro arriscará apoiar os americanos nas zonas difíceis do mundo?”