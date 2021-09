Afeganistão. “As Forças Armadas portuguesas estiveram nos sítios mais complicados"

O antigo chefe do Estado-Maior-General da Armada Almirante Melo Gomes descreve o papel das forças militares portuguesas no Afeganistão e destaca as capacidades da equipa portuguesa neste conflito.

“As Forças Armadas portuguesas estiveram nos sítios mais complicados – estiveram na proteção ao aeroporto, na força de reação imediata – e tiveram sempre um papel muito relevante e notado por todos os aliados”, disse em entrevista à SIC Notícias.

O Almirante Melo Gomes lembrou os dois militares que morreram no teatro das operações. Destacou ainda que o número de vítimas não foi maior devido à prestação dos portugueses.

“Nós não tivemos mais feridos, não tivemos muitas baixas porque nós sabemos fazer essa guerra, que é uma guerra, basicamente, de guerrilha”, acrescentou

