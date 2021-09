Biden diz que retirada do Afeganistão foi um sucesso. Em Cabul começam-se a viver os dias do novo regime

Vinte anos depois do 11 de setembro, os norte-americanos partem de vez do Afeganistão depois de semanas caóticas no aeroporto de Cabul.

Joe Biden diz que a retirada do Afeganistão foi um sucesso e defende que tomou a melhor decisão, admitindo, ainda assim, que entre 100 a 200 norte-americanos ficaram para trás. Se os mais radicais os apanharem pouco pode impedir o pior.

Há várias histórias de cidadãos estrangeiros que não conseguiram embarcar na ponte áerea desde Cabul e que agora, escondidos, temem pela vida.

Em Cabul a vida dá os primeiros passos com os talibã no poder e os afegãos começam a viver os dias do novo regime.

