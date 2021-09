Angela Merkel: 16 anos de história

O percurso da chanceler alemã, Angela Merkel, está a chegar ao fim. Os eleitores diregem-se às urnas este domingo para escolher o sucessor de Merkel, que esteve 16 anos no poder.

Quatro mandatos depois, a mulher forte da Alemanha e da Europa vai deixar a liderança da quarta maior potência mundial. Tem sido, desde 2005, uma das forças políticas mais estáveis e duradouras. Navegou várias crises: económica, migratória, pandémica, climática. Pelo caminho, ainda avançou com a desnuclearização da Alemanha e deparou-se com a saída do Reino Unido da União Europeia.

Veja algumas das imagens que marcaram o percurso de Angela Merkel.

