António Fonseca convidado para ser candidato à Câmara do Porto pelo Chega

António Fonseca deverá ser candidato do Chega à Câmara do Porto. Fonte do partido garantiu à SIC que o presidente da União das Freguesias do Centro Histórico do Porto irá encabeçar a lista do partido na corrida à autarquia da Invicta.

O candidato confirmou o convite para encabeçar a lista, mas atirou para a próxima sexta-feira a tomada de decisão.

António Fonseca foi eleito pela primeira vez em 2013 e reeleito em 2017 pelo movimento independente de Rui Moreira. Ao longo de oito anos na junta de freguesia da União das Freguesias do Centro Histórico do Porto, foi alvo de duas moções de censura.

A apresentação oficial do cabeça de lista à Câmara do Porto, pelo partido de André Ventura, deverá acontecer este fim de semana.

