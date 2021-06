Eduardo Pinheiro apontado como candidato do PS à Câmara do Porto

Eduardo Pinheiro será candidato do PS à Câmara do Porto. O partido continua sem anunciar oficialmente um cabeça de lista para a corrida à autarquia da Invicta, mas ficou esta terça-feira certo que José Luís Carneiro não vai avançar. O nome agora apontado é o atual secretário de Estado da Mobilidade.

O PS entrou em junho sem um candidato oficial à autarquia do Porto. Foram já vários os nomes apontados para a corrida. O primeiro foi Tiago Barbosa Ribeiro, deputado e líder da concelhia, mas este acabou por recuar.

Falou-se também em Manuel Pizarro, eurodeputado e vereador da Câmara do Porto. Pizarro já foi cabeça de lista por duas vezes, mas este ano fica fora da corrida.

O nome de José Luís Carneiro foi também ganhando força até que, esta terça-feira, a TSF avançou que o coordenador autárquico dos socialistas não irá assumir a lista socialista à autarquia da Invicta. Invocou a responsabilidade na condução do processo eleitora para não entrar na corrida.

Será, afinal, Eduardo Pinheiro quem entra em jogo. O jornal Público foi o primeiro a lançar o nome do secretário de Estado da Mobilidade e o Expresso conta que foi selecionado diretamente por António Costa.

O aparente impasse na escolha do candidato socialista à Câmara do Porto já tinha dado azo a que Rui Rio encostasse uma vez mais o rival Rui Moreira ao PS. O PSD irá a jogo com Vladimiro Feliz, homem da confiança de Rui Rio quando presidiu à autarquia.

