Candidato do PS à Câmara do Porto admite que a campanha vai ser difícil

Tiago Barbosa Ribeiro, que já tinha sido apontado pelo partido socialista como possível candidato ao longo do processo, vai ser efetivamente o cabeça de lista do partido à Câmara do Porto. O candidato está convencido que o partido estará unido no Porto. Para isso, diz que conta também com o apoio de António Costa.

Há uma semana tinha sido revelado que Eduardo Pinheiro seria o candidato do PS à Câmara do Porto. Em menos de 24 horas o secretário de Estado da mobilidade e ex-autarca de Matosinhos divulgou que não tinha condições para avançar. Vários órgãos de comunicação social noticiaram então que a concelhia do PS/Porto, liderada pelo deputado Tiago Barbosa Ribeiro, colocou sérias reservas ao nome de Eduardo Pinheiro.

No fim de semana, José Luís Carneiro, secretário adjunto do PS confirmou que ouviu apelos para se candidatar, mas decidiu não liderar a candidatura socialista à presidência da Câmara do Porto.

"Apesar de apelos de muitos militantes, simpatizantes, cidadãos e instituições da cidade para que reponderasse a decisão relativa à candidatura à Câmara do Porto e aceitasse ser candidato, e depois de muito ponderar, reiterei à concelhia e federação do PS a minha indisponibilidade", afirmou José Luís Carneiro, numa mensagem que enviou à agência Lusa.

Os sobressaltos na escolha do candidato do PS no Porto são recentes, mas esse é um tema que não pode continuar a alimentar o debate interno. É pelo menos esse o desejo de Tiago Barbosa Ribeiro:

"Não interessa discutir o passado, não interessa discutir o passado dos nomes que foram discutidos neste processo. Interessa concentrar na escolha que o partido socialista fará", reforça.

O candidato do PS admite que a campanha vai ser difícil, mas o objetivo é ganhar a na segunda cidade do país.

O atual Presidente, o independente Rui Moreira vai apresentar a recandidatura na quinta-feira.

A candidaturas já conhecidas à corrida para a Câmara do Porto são Ilda Figueiredo (CDU), Sérgio Aires (BE), Vladimiro Feliz (PSD), Diogo Araújo Dantas (PPM), André Eira (Volt Portugal) e António Fonseca (Chega).

