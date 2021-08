Autárquicas. Rui Rio quer recuperar Câmara de Resende

O presidente do PSD, Rui Rio, continua em pré-campanha para as autárquicas. Esta sexta-feira, esteve em Resende, um concelho socialista.

Durante as declarações aos jornalistas, confessou o desejo de recuperar a câmara que o PSD perdeu há 20 anos.

Na quinta-feira, a volta de Rui Rio ao país passou por Chaves, onde esteve em pré-campanha com Francisco Rodrigues dos Santos, o presidente do CDS. Foi a primeira vez que a coligação PSD/ CDS para as autárquicas saiu à rua.

As eleições autárquicas estão agendadas para 26 de setembro.