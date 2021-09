Autárquicas: Independentes conquistam 19 câmaras

Quatro anos depois, as candidaturas independentes conquistaram, pelo menos, 19 câmaras municipais, nove delas com maioria absoluta. São mais três do que em 2017, com um total de 274.389 votos, indicam os dados do Ministério da Administração Interna.

Porto, Oeiras e Figueira da Foz foram alguns dos municípios que venceram independentes. Em 2017, os independentes ganharam 12 das 16 câmaras conquistadas por maioria absoluta e elegeram mais 10 presidentes de junta do que este ano.

Também em 2017, foram eleitas 32 mulheres. Quatro anos depois, das 308 câmaras do país, 28 foram ganhas por uma mulher, o que corresponde a cerca de 9% do total, menos 4 do que em 2017.

O Partido Socialista foi o que mais elegeu mulheres para Presidente de Câmara, tendo conquistado 18 das 28, o que corresponde a 12,86% do total de câmaras que os socialistas venceram.

Seguiu-se o PSD com quatro câmaras lideradas por mulheres. Depois, as coligações PSD/CDS-PP que conseguiram eleger três mulheres para Presidente de Câmara e o Partido Comunista Português com duas mulheres na liderança.

