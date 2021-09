Moedas derrotou Medina em Lisboa por apenas um ponto percentual 

Foi a grande surpresa da noite eleitoral. Carlos Moedas é o próximo presidente da Câmara de Lisboa, depois de derrotar Fernando Medina por apenas um ponto percentual.

O socialista assumiu toda a responsabilidade pelo resultado na câmara que o PS tinha há 14 anos.

Já Moedas diz que foi um dia histórico para a coligação de direita.

O social-democrata prometeu reunir consenso na autarquia, apesar da maioria de vereadores de esquerda. No discurso de vitória, falou num dia histórico em que ganhou "contra tudo e contra todos".

O novo presidente terá de gerir uma câmara com sete vereadores da coligação, sete da candidatura do PS com o Livre, dois da CDU e um do Bloco de Esquerda.

VEJA TAMBÉM: