Máscaras podem aumentar o risco de ser infetado com coronavírus

O cirurgião-geral norte-americano Jerome Adams quer que as pessoas parem de comprar máscaras faciais para evitar o novo coronavírus e alertou que essas máscaras podem aumentar o risco de infeção, se não forem devidamente usadas.

"Pode aumentar o risco de obter o vírus se usar uma máscara, caso não seja um profissional de saúde", disse Adams durante uma entrevista na Fox & Friends, esta segunda-feira de manhã.

Quem não sabe usar as máscaras corretamente, tende a tocar muito na rosto, o que pode aumentar a disseminação do novo coronavírus, explicou o cirurgião, de acordo com a BBC.

De acordo com o médico, há outras coisas que as pessoas podem fazer para se manterem seguras, como lavar as mãos com frequência, evitar o tocar nos olhos, nariz ou boca com as mãos não lavadas e desinfetar as superfícies.

Se o público comprar a maioria das máscaras faciais e se os prestadores de serviços de saúde não conseguirem cuidar dos pacientes doentes, devido à falta de máscaras, "isso vai colocar as comunidades em risco".

O número total de novos casos de coronavírus nos Estados Unidos saltou duas dúzias no fim de semana, com as duas primeiras mortes confirmadas.

Os novos casos provocaram declarações de emergência, em pelo menos dois estados, e provocaram novos avisos.

Várias escolas anunciaram que vão encerrar esta semana.

