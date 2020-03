Vietname alarga suspensão da isenção de visto a 8 países europeus

O Vietname alargou hoje a suspensão da isenção de visto para viajantes de oito países europeus, de forma a conter a epidemia do novo coronavírus.

De acordo com um comunicado do Governo de Hanói, o primeiro-ministro, Nguyen Xuan Phuc, assinou na segunda-feira a diretiva a cancelar a isenção de visto para cidadãos da Espanha, Dinamarca, Noruega, Finlândia, Suécia, Alemanha, França e Reino Unido.

Essa restrição soma-se aquela que já tinha sido imposta a cidadãos italianos há uma semana e aos sul-coreanos desde 29 de fevereiro, bem como a obrigação definida desde sábado de se preencher um questionário sobre as condições de saúde e os locais visitados por todos os viajantes, incluindo os vietnamitas.

Até agora, o Vietname registou 31 infeções pelo coronavírus, 16 das quais já recuperadas.

Do total de infetados, 15 foram detetados desde sexta-feira, casos importados da Europa e da Coreia do Sul. Em 14 dos casos, foi identificada uma jovem de 26 anos que viajou de Londres e que contagiou pelo menos 11 passageiros no mesmo voo e pelo menos duas outras pessoas do seu círculo mais próximo.

A estes casos soma-se o de um vietnamita de 27 anos que viajara a partir de Daegu, centro da epidemia na Coreia do Sul.

O Vietname é um dos países que adotou fortes medidas preventivas para conter a epidemia: as escolas foram fechadas há um mês e meio, as ligações aéreas com a China e as áreas afetadas da Coreia do Sul foram suspensas e milhares de pessoas ficaram em quarentena.

As autoridades isolaram uma região com dez mil habitantes e onde foram identificados metade dos casos registados no país. A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de quatro mil mortos.

Cerca de 113 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 62 mil recuperaram. Nos últimos dias, a Itália tornou-se o caso mais grave de epidemia fora da China, com 463 mortos e mais de 9.100 contaminados pelo novo coronavírus, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia.

A quarentena imposta pelo governo italiano ao Norte do País vai ser alargada a toda a Itália a partir de terça-feira, anunciou o primeiro-ministro Giuseppe Conte.

