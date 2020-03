Banco de Inglaterra baixa taxas de juro para 0,25% para ajudar economia

O Banco de Inglaterra anunciou hoje um corte nas taxas de juro para 0,25% de forma a ajudar a economia britânica a enfrentar a epidemia do novo coronavírus.

A decisão foi tomada após uma reunião de emergência e divulgada em comunicado, no qual se indica que as taxas baixam de 0,75% para 0,25%.

Por outro lado, o Banco de Inglaterra afirmou que vai encorajar os bancos a concederem empréstimos às empresas e famílias, sublinhando que "a atividade provavelmente enfraquecerá significativamente no Reino Unido nos próximos meses".

O anúncio surge horas antes da apresentação do Orçamento pelo Governo.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.200 mortos.

A Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, criou, em conjunto com outras entidades, um mapa interativo que permite acompanhar a evolução do coronavírus no mundo.

