Futebol na Alemanha à porta fechada depois de caso positivo de coronavírus em jogador

Os encontros da 26.ª jornada da liga alemã de futebol, agendados para este fim de semana, vão ser todos disputados à porta fechada, com medida de prevenção do Covid-19, anunciou hoje a federação alemã (DFB).

Esta decisão estende-se aos jogos do segundo escalão e do terceiro escalão, depois de Timo Hubers, jogador do Hannover, emblema que disputa a 'Bundesliga 2', ter sido diagnosticado com o novo coronavírus.

No seu site oficial, a DFB explicou que a medida poderá abranger mais jornadas das três competições, dependendo da evolução do Covid-19 em todo o país.

Isto significa que, pela primeira vez na história da Alemanha, todos as partidas da 'Bundesliga' vão ser disputados sem público, situação que já começa a ser apelidada de 'jogos fantasma' pela imprensa local.

Entretanto, o Hannover revelou que Hubers foi colocado de quarentena em sua casa e que todos os seus colegas de equipas foram submetidos a exames, como medida de prevenção.

"Ele (Hubers) comportou-se de forma exemplar. Não teve sintomas, mas quando soube que tinha estado com uma pessoa que estava infetada, prontamente consultou um médico e entrou de forma imediata em quarentena", afirmou o técnico do Hannover, Gerhard Zuber.

O treinador adiantou ainda que o defesa não esteve em contacto com ninguém no clube e, por isso, espera que todos os resultados dos exames sejam negativos.

A epidemia foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.200 mortos.

Cerca de 117 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 63 mil recuperaram.

Nos últimos dias, a Itália tornou-se o caso mais grave de epidemia fora da China, com 631 mortos e mais de 10.100 contaminados pelo novo coronavírus, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia.

