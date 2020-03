River Plate indisponível para competir e encerra instalações

O River Plate da Argentina indisponibilizou-se para disputar este sábado o jogo de futebol da Taça da Superliga com o Atlético Tucumán, alegando "motivos de força maior" face aos riscos inerentes à pandemia Covid-19.

"Cumprindo com as sugestões da Organização Mundial da Saúde (OMS), e atentos às diferentes medidas do governo e da cidade de Buenos Aires em relação à pandemia do Covid-19, o River Plate informa que o clube permanecerá totalmente encerrado a partir deste sábado, por tempo indeterminado", anunciou o clube portenho no seu sítio na internet.