Covid-19: Corrida aos supermercados no norte do país

No norte do país, as filas dos supermercados são grandes, mas os comportamentos dos clientes têm sido exemplares. O controlo das entradas nos estabelecimentos é feita por polícias e seguranças. Apesar da corrida ao supermercados, as superfícies têm conseguido garantir a reposição dos produtos.

Veja também: