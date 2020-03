O seu computador pode ajudar no combate ao novo coronavírus

Estamos fechados em casa, muitos trabalham de forma remota, outros nem têm essa possibilidade, e o sentimento de impotência aumenta. Mas há coisas que podemos fazer mesmo a partir da nossa casa para ajudar nesta guerra contra o novo coronavírus.

Desde logo - nunca é demais sublinhar - ficar em casa já é uma enorme ajuda. Reduzir ao indispensável os contactos sociais diminui de forma importante a propagação do vírus. E lavar as mãos, lavar sempre as mãos com água e sabão, várias vezes ao dia.

E enquanto estamos em casa à espera que os cientistas desenvolvam em laboratório uma vacina,temos ainda outra interessante forma de ajudar: doar aos cientistas o tempo que o nosso computador está inativo.

Ao instalar um pequeno programa que só funciona quando não estamos a trabalhar no nosso computador, podemos ajudar os peritos nos complexos cálculos que é preciso fazer para se conhecer todos os aspetos do novo coronavírus 2019-nCov e da doença que provoca, a Covid-19.

A aplicação [email protected] - que funciona tanto em Windows como em macOS - foi desenvolvida por investigadores da Universidade de Stanford - e, na verdade, já ajuda na investigação de doenças e medicamentos há quase 20 anos.

Este projeto foca-se sobretudo nas proteínas e como se organizam dentro de uma célula. Aprender mais sobre como este processo ocorre, sobretudo nas proteínas virais pode, por sua vez, ajudar a desenvolver tratamentos para doenças específicas.

No caso concreto da Covid-19, a infeção ocorre nos pulmões quando proteínas (os pontos vermelhos na imagem acima) se ligam a um receptor chamado ACE2. E bloquear essa ligação será uma forma de parar a doença. Por isso, os cáclulos feitos em computador são uma forma de descobrir como manter a proteína e o receptor separados.

O que o nosso computador pode fazer

Os cálculos que os nossos computadores caseiros farão através deste programa são depois enviados e distribuídos por vários laboratórios por todo o mundo.

Os cientistas estarão então na posse de mais elementos para o desenvolvimento de medicamentos que possam ser eficazes contra o novo coronavírus.

Pode parecer muito complexo, mas não se preocupe - o programa faz todo o trabalho pesado, nós não temos de fazer mesmo nada depois de instalado.

Assim, na página do [email protected], faça o download do programa. Depois de instalado escolha "Any Disease" (Qualquer doença). A aplicação pode ser iniciada e parada quando quiser ou programada para as alturas em sabemos que o computador não está ocupado.

Com um pouco do tempo livre do nosso computador podemos todos ajudar cientistas de todo o mundo nesta corrida contra o tempo que é descobrir um tratamento e uma vacina para esta pandemia que já infetou 194 mil pessoas pelo mundo e 642 em Portugal .

