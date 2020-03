Boeing da EuroAtlantic parte para Luanda para repatriar portugueses

Devido ao coronavírus, Portugal enviou um Boeing 767 da EuroAtlantic, esta sexta-feira, para Luanda, em Angola, para repatriar cidadãos portugueses. A chegada a Lisboa está prevista para amanhã por volta das 07h00 da manhã.

Também este sábado, Angola vai enviar dois aviões para Lisboa e Porto para levar angolanos de volta ao país.

Em janeiro, um avião da companhia aérea portuguesa repatriou cidadãos canadianos a bordo do Diamond Princess, um navio que estava atracado em quarentena no porto de Yokoama, no Japão.

OS NÚMEROS DO CORONAVÍRUS

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 250 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 10.400 morreram. Das pessoas infetadas, mais de 89.000 recuperaram da doença.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se já por 182 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 1.020, mais 235 do que na quinta-feira, e o número de mortos para seis.

O país encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira, depois de a Assembleia da República ter aprovado na quarta-feira o decreto que lhe foi submetido pelo Presidente da República, com o objetivo de combater a pandemia de Covid-19, após a proposta ter recebido pareceres favoráveis do Conselho de Estado e do Governo.

O estado de emergência proposto pelo Presidente prolonga-se até às 23:59 de 02 de abril.

