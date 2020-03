Quase 80% das mortes por covid-19 em Portugal são de pessoas com 70 anos ou mais

Quase 80% dos óbitos associados à doença provocada pelo novo coronavírus em Portugal são de pessoas com 70 anos ou mais, segundo o novo boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo os dados da DGS, dos 33 mortos confirmados em Portugal, 26 são pessoas com 70 anos ou mais (78,7%), cinco delas entre os 70 e 79 anos de idade e 21 (12 homens e nove mulheres) com mais de 80 anos. As vítimas mais jovens tinham entre 50 e 59 anos (três casos). Os dados registam ainda quatro vítimas mortais entre os 60 e os 69 anos de idade.

Segundo o novo boletim epidemiológico, estão confirmadas 14 mortes na região Norte, seis na região Centro, 12 na região de Lisboa e Vale do Tejo e uma no Algarve.

De acordo com a DGS, Portugal regista um total de 2.362 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus, a grande maioria (2.159) está a recuperar em casa e 203 estão internadas, 48 das quais em Unidades de Cuidados Intensivos.

A região Norte continua a registar o maior número de infeções, totalizando 1.130, seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (852), da região Centro (293), do Algarve (46) e do Alentejo (seis casos).

Há 12 casos na Madeira e 17 nos Açores.

O boletim dá ainda conta de 11 casos de estrangeiros.

Desde 01 de janeiro foram registados 15.474 casos suspeitos, dos quais 1.783 aguardam resultado laboratorial. Houve ainda 11.329 casos em que os testes não confirmaram a infeção e 22 doentes que já recuperaram (11 em Lisboa e Vale do Tejo, oito na região Centro e três na região Norte).

O boletim epidemiológico indica que há 44 casos que resultam da importação do vírus de Espanha, 26 de França, 20 de Itália, 11 da Suíça, 11 do Reino Unido, seis dos Países Baixos, cinco do Brasil, quatro da Áustria, três dos Emirados Árabes Unidos, três da Índia, dois da Alemanha, dois de Andorra, um da Bélgica, um da Alemanha e Áustria, um do Irão, um do Egito e outro da Dinamarca.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 360 mil pessoas em todo o mundo, das quais cerca de 17.000 morreram.

