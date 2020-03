As notas dos alunos do segundo período estão garantidas, mas se o fecho das escolas for prolongado e isso é quase garantido, o futuro dos alunos é agora uma incerteza.

Os pais pedem também que o apoio do Estado para ficarem com os filhos em casa seja prolongado para a época de férias da Páscoa. Esse apoio termina no fim deste mês.

Veja também: