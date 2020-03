Espanha supera a China em número de mortos por Covid-19

Espanha superou esta quarta-feira a China em número de mortes por Covid-19. O total ascende agora a 3.434 vítimas mortais - 738 nas últimas 24 horas -, mais 153 que na China.

Segundo os números do Ministério da Saúde espanhol, desde o início da pandemia, o país teve um total de 47.610 casos de Covid-19, mais 7.937 em relação aos dados de ontem.

A região mais atingida pela covid-19 é a de Madrid, com 14.547 infetados e 1.825 mortos, seguida pela da Catalunha (9.937 e 516), a do País Basco (3.271 e 155) e a de Castela-Mancha (2.780 e 263).

Há infetados a fugir dos hospitais em Espanha

A polícia espanhola alertou na terça-feira que algumas pessoas internadas com o novo coronavírus (Covid-19) estão a abandonar os hospitais sem alta médica.

O diretor do Comité Técnico de Gestão do Coronavírus da Polícia Nacional, José Ángel Gonzalez, disse em conferência de imprensa, em Madrid, que dez dias após terem sido declaradas medidas especiais "ainda há muitos irresponsáveis".

O responsável referia-se a "vários casos de pacientes internados que abandonam os hospitais" sem alta médica.

Susana Vera

Polícia espanhola alerta para ciberataque que pode paralisar hospitais

Num outro alerta, a Polícia espanhola avisa contra o "envio generalizado de correios eletrónicos ao pessoal de saúde" contendo "um vírus [informático] muito perigoso e malicioso", que visa "inutilizar todo o sistema informático dos hospitais".

As autoridades receiam que o ciberataque, com um vírus informático detetado no último domingo, possa afetar o sistema sanitário do país numa altura em que as unidades hospitalares estão saturadas, a tratar do aumento de pacientes infetadas com o novo coronavírus.

Segundo o diretor-adjunto de Operações da Polícia Nacional espanhola, José Ángel González, as autoridades de segurança detetaram nos últimos dias mais de 200 notícias falsas espalhados pelas redes sociais "com o objetivo de assustar a população", mas fez uma referência especial ao facto de "ter sido detetado o envio generalizado de correios eletrónicos" com vírus informáticos "maliciosos".

Andreu Dalmau

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

