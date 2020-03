Ministério da Saúde vai convencionar testes para o coronavírus aos laboratórios privados

O Ministério da Saúde vai convencionar aos laboratórios privados os testes para o novo coronavirus. A convenção prevê que utentes possam fazer o teste nos privados, que serão pagos pelo Estado.

O montante que os laboratorios de análises irão receber ainda não está definido, mas deverá ficar abaixo dos 100 euros, valor que as administrações regionais de saúde estão a pagar aos centros de rua.

A medida deve avançar ainda esta semana nas regiões onde há mais necessidade de testar, como é o caso do norte do pais, do centro e da Grande Lisboa.

