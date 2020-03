Presidente da República insiste que autoridades têm de falar a verdade sobre situação do surto de covid-19

Desde o momento em que decretou o Estado de Emergência o Presidente da República teve uma preocupação que tem feito questão de repetir sempre que pode. Marcelo Rebelo de Sousa reforça que tem de haver verdade.

O Presidente da República diz que para se ganhar uma guerra todos têm de saber exatamente a situação em cada momento.

Marcelo Rebelo de Sousa reuniu esta quarta-feira com dirigentes da União das Misericórdias Portuguesas e da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade.

No final da reunião com o setor social teve ainda mais uma reunião por videoconferência com o presidente da câmara municipal de Ovar, com quem diz ter contacto frequente.

