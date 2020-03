Hospital de campanha instalado no Estádio Universitário em Lisboa

O novo hospital de campanha que está a ser instalado no Estádio Universitário em Lisboa, pode abrir portas já no sábado. O espaço, dividido por 3 pavilhões, terá capacidade para 500 camas. O objetivo é reforçar a capacidade de acolhimento de pacientes infetados com Covid-19 na capital.

