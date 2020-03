Covid-19: UEFA tem vários planos para retomar competições

A UEFA ainda não sabe quando é que a temporada de futebol pode ser retomada, depois da interrupção devido à pandemia da Covid-19, com o presidente do organismo a explicar que existem vários planos que podem ser aplicados.

"Ninguém sabe quando é que a pandemia vai terminar. Temos um plano A, B ou C, e estamos em contacto com as ligas, temos um grupo de trabalho, mas temos de esperar como todos os outros setores", disse Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, em entrevista ao jornal italiano La Repubblica.