Criança com menos de 1 ano morreu nos Estados Unidos vítima de Covid-19

Uma criança com menos dum ano morreu nos Estados Unidos vitima do novo coronavírus. É uma das raras mortes dum bebé com a doença, o que já aconteceu também em Wuhan.

Na China, um jornal publicou a informação de que o número de mortos é muito superior ao que foi anunciado pelas autoridades.

Bastou-lhe para isso fazer contas ao número de restos mortais entregues esta semana às famílias em Hubei, o local onde o surto teve início.

