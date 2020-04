Luciano completou 100 anos enquanto estava internado no serviço de doenças infecciosas do hospital de São João, no Porto. Sem descuidar as medidas de seguranças, a equipa decidiu organizar uma pequena festa, que emociou o utente.

Apesar de ser um doente de risco, por causa da idade avançada, contrariou as estatisticas. Com um quadro clinico estável, voltou para casa esta sexta-feira.