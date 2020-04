Com mais de 40 mil infetados, Reino Unido quer mais testes, ventiladores e equipamento

De acordo com o balanço deste sábado, até às 17:00 de sexta-feira morreram no Reino Unido 4.313 pessoas infetadas, mais 708 do que na véspera.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 59 mil.