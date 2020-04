Covid-19: DGS assume que três mortes foram mal avaliadas

A Direção-geral da Saúde anunciou ontem três mortes por Covid-19 que não se verificaram. Em dois dos casos, um deles no Alentejo, o erro terá sido dos médicos que certificaram as duas mortes.

Os certificados de óbito foram passados antes do resultado das análises, feitas em vida, estar concluído e o resultado era afinal negativo.

No outro caso, o erro foi do laboratório: registou como vítima de coronavírus uma mulher que afinal não estava infetada. Estes erros acabaram por ser difundidos pela comunicação social que trabalha com base na informação oficial.

Os números são importantes numa pandemia, porque permitem perceber a propagação do virus no tempo e espaço ou seja, a cada dia e cada país.