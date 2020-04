Aulas vão ser retomadas dia 14. O que precisa de saber sobre o terceiro período

As aulas são retomadas na próxima terça-feira, dia 14, e até ao 10º ano o ensino será unicamente à distância. Para as crianças até ao nono ano, vão ser disponibilizados conteúdos pedagógicos na RTP Mémoria, a 20 de abril, que servem de complemento às atividades propostas pelos professores via Internet. Quanto ao 11.º e 12.º anos, o Governo tentará que ainda possam existir aulas presenciais, mas nunca antes de abril.