Mais uma morte no Lar do Comércio de Matosinhos

O Lar do Comércio de Matosinhos somou hoje mais uma morte por covid-19 no mesmo dia em que o número de infetados subiu de 85 para 90, disse à Lusa fonte da Unidade de Saúde Local (ULS).

Sem revelar a idade nem o género de mais uma vítima mortal do novo coronavírus naquela instituição, a fonte da ULS confirmou, contudo, que a morte ocorreu no Lar do Comércio de Matosinhos.

Acrescentou a fonte ter, também, o "número de infetados subido de 85 para 90".

Para além do óbito hoje registado, acrescentou a fonte, "quatro dos doentes foram conduzidos à ULS para serem reavaliados", depois de "todos os infetados terem sido avaliados hoje, no lar, por equipas médicas da ULS".

O vereador da Proteção Civil da Câmara de Matosinhos, José Pedro Rodrigues, revelou na segunda-feira à Lusa que, "além dos 60 utentes positivos, havia 25 trabalhadores da instituição infetados", não divulgando, contudo, o número de mortos por covid-19 no Lar do Comércio de Matosinhos.

Também contactada pela Lusa, fonte da instituição não adiantou números atualizados depois de, na sexta-feira, ter dado conta de quatro mortes por covid-19 e duas por causas então indeterminadas.

No domingo, os Bombeiros de Matosinhos, Unidade de Saúde Pública e Segurança Social procederam à separação dos utentes contagiados dos restantes, numa resposta a um pedido de auxílio dos próprios responsáveis da instituição.

Também no domingo, a assessora do Lar do Comércio anunciou a sua demissão do cargo, alegando ter havido "clara omissão, grave, de factos e números de infetados e mortes pela Covid 19, pela direção da instituição".

Na sexta-feira anterior, Pedro Rodrigues admitira "um cenário de intervenção musculada" depois de se confirmar que "não tinham sido corrigidas falhas identificadas na semana anterior pelas autoridades de saúde".

O lar foi já vistoriado pelas autoridades de saúde várias vezes, a última das quais no sábado, com o objetivo de avaliar medidas corretivas propostas em face da verificação do incumprimento das normas de seguranças, higienização e segregação dos utentes.

No mesmo dia, iniciaram funções no lar 17 trabalhadores destacados pela Segurança Social, no sentido de ajudar a corrigir as anomalias detetadas, mas havia défice persistente de pessoal, com 60 dos mais de 100 funcionários de 'baixa', segundo fonte da instituição.

A 21 de abril, à Lusa, a instituição reagiu à acusação de "omitir informação aos familiares dos idosos e de não cumprir os procedimentos de segurança para evitar o contágio", considerando-as "difamatórias".

A instituição, que conta atualmente com cerca de 240 residentes, para além dos utentes de Apoio Domiciliário e Centro de Dia - agora convertido também em serviço de apoio domiciliário -, argumentou então que "receber pedidos de informações diários e constantes por parte dos familiares torna-se, na maioria dos momentos, incompatível com a árdua tarefa de cuidar de tantas pessoas, tão dependentes, ao mesmo tempo que tantas outras exigências são impostas, a cada minuto".

O primeiro caso positivo foi detetado no Lar do Comércio de Matosinhos em 12 de abril.

Segundo o relatório de situação hoje divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS), o concelho de Matosinhos mantém o número de infetados (1.017) verificado na segunda-feira.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta terça-feira a existência de 948 mortes e 24.322 casos de Covid-19 em Portugal.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 928 para 948, mais 20 - uma subida de 2,2% -, enquanto o número de infetados aumentou de 24.027 para 24.322, mais 295, o que representa um aumento de 1,2%.

O número de casos recuperados subiu de 1.357 para 1.389.

Mais de 211 mil mortos e mais de três milhões de infetados em todo o mundo

De acordo com os dados da agência de notícias francesa, a partir de dados oficiais, foram registados 211.185 mortos e mais de 3.030.340 infetados em 193 países, segundo um balanço às 11:00.

Pelo menos 832 mil pessoas foram consideradas curadas pelas autoridades de saúde.

Os Estados Unidos, que registaram a primeira morte ligada ao coronavírus no final de fevereiro, lideram em número de mortos e casos, com 56.253 e 988.469, respetivamente. Pelo menos 111.583 pessoas foram declaradas curadas pelas autoridades de saúde nos Estados Unidos.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são Itália, com 26.977 mortos e 199.414 casos, Espanha com 23.822 mortos (210.773 casos), França com 23.293 óbitos (165.842 casos) e Reino Unido com 21.092 mortos (157.149 casos).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou no final de dezembro, contabilizou 82.836 casos (seis novos entre segunda-feira e hoje), incluindo 4.633 mortos (nenhuma nova) e 77.555 curados.

Até às 11:00 de hoje, a Europa totalizou 126.975 mortos para 1.405.311 casos, os Estados Unidos e Canadá 59.034 mortos (1.036.698 casos), a América Latina e Caraíbas 8.897 mortos (177.829 casos), a Ásia 8.221 mortos (208.754 casos), no Médio Oriente 6.482 mortos (160.477 casos), em África 1.466 mortos (33.140 casos) e na Oceânia 110 mortos (8.037 casos).