Associações do setor preocupadas com adiamento da reabertura dos centros comerciais

A Associação Portuguesa dos Centros Comerciais e a Associação de Marcas de Retalho e Restauração estão preocupadas com o adiamento da abertura dos centros comerciais na área metropolitana de Lisboa.

O Governo anunciou esta sexta-feira que a decisão será reavaliada na próxima quinta-feira mas até mantêm-se encerrados. As associações do setor garantem que os locais estão preparados para receber clientes e que estão já a ser cumpridas todas as medidas de segurança.