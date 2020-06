Reino Unido com mais 202 mortes por Covid-19, mais 51 do que na véspera

O Reino Unido registou 202 mortes nas últimas 24 horas, mais 51 do que no dia anterior, o que faz o total subir para 41.481 óbitos durante a pandemia de covid-19, anunciou hoje o Ministério da Saúde britânico.

O número de casos de contágio subiu para 292.950, mais 1.541 do que na véspera.

Na quinta-feira, o balanço diário do governo tinha dado conta de mais 151 mortes e 1.266 infetados relativamente ao dia anterior.

Estes números apenas contabilizam as mortes de pacientes cujo diagnóstico com a covid-19 foi confirmado por teste, mas estatísticas que incluem mortes cujas certidões de óbito fazem referência àquela doença estimam que o total ronde já os 50 mil óbitos.

O instituto de estatísticas britânico ONS estima também que o excesso de mortalidade durante o período da pandemia de covid-19 ronde as 64 mil mortes.

Um grupo de famílias que perderam familiares durante a pandemia no Reino Unido com cerca de 450 membros, escreveu ao primeiro-ministro, Boris Johnson, e ao ministro de Saúde, Matt Hancock, a pedir a realização de um inquérito público para avaliar a forma como o governo britânico geriu a crise.

Matt Fowler, do grupo COVID-19 Bereaved Families for Justice UK, disse à BBC que a morte do pai, aos 56 anos, poderia ter sido evitada "se as coisas fossem tivessem sido feitas de maneira diferente”.

Mais de 421 mil mortos e cerca de 7,5 milhões infetados em todo mundo

A pandemia do novo coronavírus já causou a morte a pelo menos 421.691 pessoas e infetou mais de 7,5 milhões em todo o mundo desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP baseado em dados oficiais.

De acordo com os dados recolhidos pela agência de notícias francesa até às 12:00 de Lisboa, já morreram pelo menos 421.691 pessoas e há mais de 7.529.190 casos de infeção em 196 países e territórios desde o início da epidemia, em dezembro de 2019 na cidade chinesa de Wuhan.

Pelo menos 3.361.200 foram considerados curados pelas autoridades de saúde.

Os países mais atingidos:

Estados Unidos, com 113.820 mortes e 2.023.147 infeções.

Reino Unido, com 41.279 mortes em 291.409 casos

Brasil com 40.919 mortes (802.828 casos

Itália com 34.167 mortes (236.142 casos)

França com 29.346 mortes (192.364 casos).

China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), com 83.064 casos (sete novos entre segunda-feira e hoje) e manteve o número de mortes (4.634). Há 78.365 pessoas que foram dadas como curadas.

Às 12:00 de Lisboa, a Europa totalizava 186.453 mortes e 2.355.474 casos, os Estados Unidos e Canadá 121.870 mortes (2.120.877 casos), América Latina e Caraíbas 74.320 mortes (1.520.169 casos), Ásia 21.805 mortes (782.699 casos), Médio Oriente 11.208 mortes (524.433 casos), África 5.904 mortes (217.590 casos) e Oceânia 131 mortes (8.671 casos).

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta quinta-feira a existência de 1.504 mortes e 35.910 casos de Covid-19 em Portugal, desde o início da pandemia.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 1.497 para 1.504, mais 7, enquanto o número de infetados aumentou de 35.600 para 35.910, mais 310, o que representa um aumento de 0,87%

O número de casos recuperados subiu de 21.742 para 22.002, mais 260.

Há 415 doentes internados, menos dois em relação a ontem. 70 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos, o mesmo número de quarta-feira.

