Reino Unido com mais 120 mortes e novo aumento de casos de Covid-19 nas últimas 24 horas

O número de mortes durante a pandemia covid-19 no Reino Unido aumentou hoje para 46.119 ao serem registadas 120 nas últimas 24 horas, anunciou hoje o Ministério da Saúde britânico.



Na atualização de dados feita hoje, o ministério confirmou também a tendência de aumento do número de casos de infeção, ao serem diagnosticados 880 nas últimas 24 horas, o maior valor diário nas últimas semanas, aumentando o total registado até agora para 303.181 casos.

Na quinta-feira tinha sido registadas 38 mortes e 846 casos de contágio no Reino Unido.

Perante um agravamento da situação, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou hoje um adiamento por pelo menos duas semanas da próxima fase de desconfinamento na Inglaterra, prevista para este sábado, até pelo menos 15 de agosto.

Ginásios, casinos, ringues de patinagem no gelo e pistas de 'bowling' vão assim permanecer encerrados e cerimónias de casamento vão continuar limitadas a grupos muito pequenos.

O governo tinha previsto passar a permitir cerimónias de casamento com até 30 pessoas a partir de sábado.

Máscaras ou proteções para a cara passaram também a ser obrigatórios em mais espaços interiores, como cinemas, igrejas ou outros locais de culto, para além das lojas e transportes públicos já em vigor.

Numa conferência de imprensa inesperada hoje, Boris Johnson disse que era preciso "pôr os travões" no plano para levantar as restrições impostas em meados de março para conter a pandemia e e em alívio gradual desde maio.

Além desta "pausa" na reabertura da economia, o governo britânico decretou novas restrições no norte da Inglaterra, nomeadamente a proibição de ajuntamentos em espaços interiores de pessoas de agregados familiares diferentes.

O novo confinamento afeta cerca de quatro milhões de pessoas na cidade de Manchester e respetiva área metropolitana e regiões de East Lancashire e parte de West Yorkshire, mas permite manter abertos estabelecimentos não essenciais, como bares ou restaurantes, desde que as pessoas não se misturem grupos diferentes.

Em declarações à BBC, o ministro da Saúde, Matt Hancock, defendeu as medidas, vincando que, de acordo com dados do rastreamento de infeções, a maior parte da transmissão do vírus, atualmente muito ativa naquelas áreas do território inglês, acontece "entre famílias que se visitam e pessoas que visitam familiares e amigos".

Mais de 673 mil mortos e 17,3 milhões de infetados em todo o mundo

A pandemia da doença provocada pelo novo coronavírus já provocou a morte de pelo menos 673.909 pessoas e infetou mais de 17.352.910 em todo o mundo, segundo o balanço feito pela Agência France-Presse (AFP) às 11:00 de hoje

Há apelo menos 9.992.800 pessoas consideradas curadas.

Países mais atingidos

Os países que registaram o maior número de novas mortes nos seus últimos balanços foram os Estados Unidos (1.379 óbitos), o Brasil (1.129) e a Índia (779)

Entre os países mais duramente atingidos, a Bélgica é aquele que tem o maior número de óbitos em relação à sua população, com 85 mortes por 100.000 habitantes, seguida pelo Reino Unido (68), Espanha (61), Itália (58) e Peru (57).

Nas últimas 24 horas, as ilhas Fiji e o Vietname registaram os seus primeiros óbitos por covid-19.

Estados Unidos, com 152.070 mortos e 4.495.224 casos

Brasil, com 91.263 mortos e 2.610.102 casos,

México com 46.000 morto e 416.179 casos

Reino Unido com 45.999 mortos e 302.301 casos

Índia com 35.747 mortos e 1.638.870 casos

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau) contabiliza oficialmente um total de 84.292 casos, (127 novos casos nas últimas 24 horas), incluindo 4.634 mortes e 78.974 recuperados.

A Europa totalizava, às 11:00 de hoje, 209.180 mortes para 3.157.253 casos, a América Latina e Caraíbas 194.683 mortes (4.733.320 casos), os Estados Unidos e Canadá 161.027 óbitos (4.610.841 casos), a Ásia 61.868 mortes (2.775.743 casos), o Médio Oriente 26.997 óbitos (1.146.821 casos), África 19.325 mortes (910.325 casos) e a Oceânia 229 mortes para 18.615 casos do novo coronavírus.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta sexta-feira a existência de 1.735 mortes e 51.072 casos de Covid-19 em Portugal, desde o início da pandemia.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 1.727 para 1.735, mais oito em relação a ontem, enquanto o número de infetados aumentou de 50.868 para 51.072, mais 204, o que representa um aumento de 0,4%.

Há 381 doentes internados, menos 22 em relação a ontem. 41 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos, menos um face a quinta-feira.

O número de casos recuperados subiu de 36.140 para 36.483, mais 343.

