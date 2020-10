Portugal regista mais 21 mortes e 2.608 novos casos de Covid-19

Portugal contabiliza esta sexta-feira mais 21 mortos relacionados com a Covid-19 e 2 608 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Os últimos dados da DGS apontam para o maior número de mortes desde fim de abril, assim como para um novo máximo no número de casos diários.

É o terceiro dia consecutivo em que Portugal tem mais de dois mil novos casos, após os 2.072 registados na quarta-feira e os 2.101 na quinta.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 2.149 mortes e 95.902 casos de infeção, estando ativos 37.697 casos, mais 1.602 do que na quinta-feira.

Relativamente aos internamentos hospitalares, o boletim revela que nas últimas 24 horas há mais 22 pessoas internadas totalizando 1.015, das quais 144 em cuidados intensivos (mais 5 em relação a quinta-feira).

Número de mortes por região

A DGS indica que das 21 mortes registadas, 10 ocorreram na região Norte, nove em Lisboa e Vale do Tejo e duas na região Centro.



As autoridades de saúde têm em vigilância 51.784 contactos, mais 183 do que na quinta-feira.

Nas últimas 24 horas houve 985 doentes recuperados, totalizando 56.066 desde o início da pandemia.



A região Norte foi onde nas últimas 24 horas se registaram mais novas infeções, com 1.350 casos, totalizando 37.157 e 944 mortos.



Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificados mais 725 novos casos de infeção, contabilizando-se desde o início da pandemia 46.246 casos e 866 mortes.



Na região Centro registaram-se mais 323 casos, contabilizando-se 7.834 infeções e 277 mortos.

Balanço de casos por região



No Alentejo foram registados mais 150 novos casos de covid-19, para um total de 1.914, com um total de 26 mortos desde o início da pandemia.



A região do Algarve tem hoje notificados mais 44 novos casos de infeção, somando 2.124 casos e 21 mortos.



Na Região Autónoma dos Açores foram registados mais quatro casos novos, somando 310 infeções detetadas e 15 mortos desde o início da pandemia.



A Madeira registou 12 novos casos nas últimas 24 horas, contabilizando 317 infeções, sem óbitos até hoje.

Casos confirmados com especial incidência entre os 40 e os 49 anos



Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções. A faixa etária entre os 40 e os 49 é a que regista o valor mais elevado.



Os dados revelam ainda que do total de pessoas infetadas desde o início da pandemia, 43.649 são homens e 52.253 mulheres.



Em relação aos óbitos, a covid-19 já provocou mais mortes entre os homens (1.081) do que nas mulheres (1.068).

Gravidade da Covid-19 e risco de infeção podem estar ligados ao grupo sanguíneo

Dois estudos publicados na quarta-feira sugerem que indivíduos do tipo sanguíneo O apresentam menor risco de ser infetados com o novo coronavírus, assim como uma menor probabilidade de, caso sejam infetados, experienciarem sintomas severos.

Um dos estudos identificou ainda que pacientes internados com a Covid-19 do tipo sanguíneo O ou B passam menos tempo nas unidades de cuidados intensivos quando comparados com indivíduos do tipo sanguíneo A ou AB. Tinham também menos probabilidade de necessitar de ventilação e de desenvolver insuficiência renal.

Universidade de Oxford desenvolve testes capazes de identificar Covid-19 em menos de cinco minutos

Os cientistas da Universidade de Oxford, no Reino Unido, desenvolveram um teste rápido capaz de identificar um caso de coronavírus em menos de cinco minutos, reveleram os investigadores na quinta-feira, acrescentando que o teste pode ser utilizado em aeroportos e empresas.

A Universidade afirma que espera iniciar o desenvolvimento do dispositivo de teste no ínicio de 2021. A ferramenta é capaz de detetar um caso de coronavírus e distingui-lo de outros vírus com alta precisão.

Ferro admite diploma para uso obrigatório de máscaras e da app apesar de dúvidas

O presidente da Assembleia da República admitiu na quinta-feira o diploma para o uso obrigatório de máscaras e da aplicação "StayAway Covid", apesar de dúvidas sobre algumas medidas, face à "situação de urgência" em função da evolução da pandemia.

"Em condições normais, as dúvidas que me suscitam algumas das medidas elencadas levar-me-iam a solicitar, previamente à decisão sobre a admissão desta iniciativa, que a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias emitisse parecer sobre a sua constitucionalidade, nomeadamente quanto ao cumprimento dos requisitos de admissibilidade", refere o despacho de admissão da proposta, a que agência Lusa teve acesso.

Ferro Rodrigues sublinhou que esta prática que tem adotado "deve ser sopesada em face da situação de urgência que as medidas podem exigir", justificando esta decisão com a "preocupante evolução da pandemia" que levou o Governo a elevar para situação de calamidade o nível de alerta em todo o território nacional continental.

​​​​​​​