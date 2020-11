Comércio fecha às 13h no fim de semana. Mais 77 concelhos no mapa de risco

Os estabelecimentos comerciais e a restauração vão mesmo ter de encerrar às 13h nos próximos dois fins de semana, e só poderão abrir às 08h00, anunciou esta quinta-feira o primeiro-ministro na conferência de imprensa, após o Conselho de Estado, onde revelou também os 77 novos concelhos no mapa de risco.

António Costa confirmou que todos os estabelecimentos comerciais e de restauração vão ter de fechar a partir das 13h até às 8h do dia seguinte, nos próximos dois fins de semana. A restauração só poderá funcionar depois das 13h para serviço de take away.

"A regra é tudo fechado"

As exceções de abertura após às 13h:

Farmácias

Clínicas e consultórios

Funerárias

Estabelecimentos de venda de bens alimentares com porta para a rua até 200m2

Bombas de gasolina

António Costa anunciou ainda um apoio à restauração para os concelhos onde os restaurantes vão ter de fechar às 13h nos próximos dois fins de semana. Os restaurantes vão receber 20% da perda de receita e podem pedir o apoio a partir de 25 de novembro.

Leia aqui na íntegra o comunicado do Conselho de Ministros.

Os concelhos no mapa de risco

O Governo retirou sete concelhos do mapa de risco e acrescentou 77. Ao todo, há agora 191 concelhos considerados de risco.

Os concelhos que saíram: Moimenta da Beira, Tabuaço, São João da Pesqueira, Pinhel, Tondela e Batalha.

Os concelhos que entraram na lista:

Abrantes

Águeda

Albergaria-a-Velha

Albufeira

Alcanena

Aljustrel

Almeida

Almeirim

Alvaiázere

Anadia

Ansião

Arcos de Valdevez

Arganil

Arronches

Boticas

Campo Maior

Cantanhede

Carrazeda de Ansiães

Castro Daire

Celorico da Beira

Coimbra

Condeixa-a-Nova

Coruche

Crato

Cuba

Elvas

Estarreja

Évora

Faro

Ferreira do Alentejo

Figueira de Castelo Rodrigo

Freixo de Espada à Cinta

Grândola

Ílhavo

Lagos

Lamego

Mangualde

Manteigas

Mealhada

Mêda

Mira

Miranda do Corvo

Miranda do Douro

Mirandela

Monforte

Montalegre

Montemor-o-Velho

Mora

Murtosa

Nelas

Oliveira do Bairro

Ourém

Pampilhosa da Serra

Penalva do Castelo

Penamacor

Penela

Ponte de Sor

Portalegre

Portimão

Proença-a-Nova

Reguengos de Monsaraz

Resende

Salvaterra de Magos

São Pedro do Sul

Sátão

Seia

Sousel

Tábua

Tavira

Torre de Moncorvo

Vagos

Vieira do Minho

Vila do Bispo

Vila Nova de Foz Côa

Vila Nova de Paiva

Vila Real de Santo António

Viseu

A lista completa pode ser consultada aqui.

Restaurantes vão ter apoio extraordinário

O primeiro-ministro anunciou um apoio extraordinário para os restaurantes que vão ter de encerrar às 13h, nos próximos dois fins de semanas.

É um apoio de emergência e a fundo perdido para compensar os restaurantes, que vão ter direito a 20% da quebra na faturação.

O apoio foi desenhado tendo como base os custos fixos dos restaurante e os custos variáveis que se reduzem com as portas fechadas.

"A situação é grave e mais crítica do que na primeira fase"

Na conferência de imprensa, o primeiro-ministro reconheceu que a "situação é grave" e "mais crítica do que na primeira fase". Destacou as medidas "menos intensas" do que as aplicadas em março.

Sobre as medidas que entraram em vigor com o estado de emergência, António Costa elogiou o comportamento cívico "exemplar" dos portugueses.

"É manifesto que o esforço de equilíbrio do Governo - seguramente por deficiência da nossa comunicação - gerou equívocos e abriu a porta, por um lado, a que tenha havido um excesso de concentração nas exceções e uma desvalorização da regra", declarou António Costa em conferência de imprensa no final do Conselho de Ministros.

O primeiro-ministro lamentou que, ao longo da última semana, se tenha vindo a assistir "a uma espécie de concurso para ver onde está a exceção para não cumprir a regra de se ficar em casa".

"Há criatividade quanto a horários, promoção agressiva da venda de bens não essenciais e mesmo apelos por associações empresariais ao incumprimento das medidas decretadas no estado de emergência", criticou.

"A culpa é toda minha". Costa pede desculpa por erros na comunicação nas medidas

O esclarecimento de António Costa sobre a abertura dos estabelecimentos comerciais surge depois da polémica com o Pingo Doce, que anunciou que ia abrir as suas lojas às 6h30 nos próximos dois fins de semana. Entretanto, a Jerónimo Martins já recuou e anunciou manter o horário habitual de abertura.

Na conferência de imprensa após o Conselho de Ministros, o chefe de Governo reconheceu que a culpa era sua e pediu desculpa:

"A culpa é toda do mensageiro (…) Nada como vir aqui corrigir a mensagem."

Estado de emergência

Portugal entrou na segunda-feira em estado de emergência até 23 de novembro, impondo entre outras medidas o recolher obrigatório noturno nos concelhos com mais casos de infeção, 121 até esta quinta-feira.

Esta medida de proibição de circulação na via pública entre as 23h00 e as 5h00 em dias de semana e, nos próximos dois fins de semana, a partir das 13h00.

Entre estes municípios, que abrangem 70% da população residente, incluem-se todos os concelhos das Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto.

Portugal com mais 78 mortes e 5839 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou no boletim diário desta quinta-feira que há mais 78 mortes e 5839 novos casos de Covid-19 em Portugal, sendo este o segundo pior dia em número de mortes e novos casos no país. No total, Portugal regista 3181 vítimas mortais e 198.011 infetados pelo novo coronavírus, desde o início da pandemia.

Nas últimas 24 horas estão menos 8 doentes internados nas Unidades de Cuidados Intensivos, totalizando 383.

Em relação aos internamentos em enfermaria estão 2794 pessoas internadas, mais 9 do que na quarta-feira.

A DGS revela que estão ativos 81.141 casos de infeção, mais 2425 do que na quarta-feira. Foram dados como recuperadas mais 3336 pessoas, totalizando 113.689 desde o início da pandemia.

As autoridades de saúde têm agora sob vigilância 89.675 pessoas, mais 568 nas últimas 24 horas.