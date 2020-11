Primeiro-ministro fala ao país após reunião do Conselho de Ministros

O primeiro-ministro, António Costa, anuncia a nova lista dos concelhos de maior risco e o reforço das medidas de combate à pandemia de Covid-19, depois da reunião desta quinta-feira do Conselho de Ministros.

Acompanhe em direto:

Direto

António Costa confirmou que todos os estabelecimentos comerciais e de restauração vão ter de fechar a partir das 13h até às 8h do dia seguinte, nos próximos dois fins de semana. A restauração só poderá funcionar depois das 13h para serviço de take away.

António Costa anunciou ainda um apoio especial à restauração para os concelhos onde os restaurantes vão ter de fechar às 13h no fim de semana. Os restaurantes vão receber 20% da perda de receita.

O Governo retirou sete concelhos da lista de risco e acrescentou 77. Ao todo, há agora 191 concelhos considerados de risco.

Os concelhos que saíram foram: Moimenta da Beira, Taboaço, São João da Pesqueira, Pinhel, Tondela e Batalha.

Na conferência de imprensa, o primeiro-ministro reconheceu que a "situação é grave" e "mais crítica do que na primeira fase". Destacou as medidas "menos intensas" do que as aplicadas em março.

Sobre as medidas que entraram em vigor com o estado de emergência, António Costa elogiou o comportamento cívico "exemplar" dos portugueses.

"Reconheço que a comunicação gerou equívocos"

Estado de emergência

Portugal entrou na segunda-feira em estado de emergência até 23 de novembro, impondo entre outras medidas o recolher obrigatório noturno nos concelhos com mais casos de infeção, 121 até esta quinta-feira.

Esta medida de proibição de circulação na via pública entre as 23h00 e as 5h00 em dias de semana e, nos próximos dois fins de semana, a partir das 13h00.

Entre estes municípios, que abrangem 70% da população residente, incluem-se todos os concelhos das Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto.

Portugal é dos poucos países onde a segunda vaga está a matar mais que o primeiro surto

Nos últimos 14 dias e tendo em conta a população, Portugal registou mais vítimas mortais do que a Grécia, Alemanha ou Suécia, mas menos que Itália, França, Espanha ou Bélgica.

Segundo o Jornal de Negócios desta quinta-feira, apenas a Grécia e os países do Leste euopeu estão a registar mais mortes nesta segunda vaga do que na primeira, na primavera.

Em Portugal a situação é mais grave no Norte - onde a mortalidade continua a subir e, segundo o jornal I, na última semana foi ultrapassado um novo máximo, com mais mortes do que em todo o mês de outubro.

Também na região Centro já morreram mais pessoas infetadas nestes 11 dias de novembro do que em todo o mês de outubro.

Pico de infecciosidade "já poderá ter passado" no Norte do país

Em declarações à agência Lusa, Óscar Felgueiras, matemático especialista em epidemiologia da Universidade do Porto, explicou esta quarta-feira que os modelos matemáticos apontam para uma "estabilização na ordem dos 3.000 casos diários para a região Norte" nesta e na próxima semana.

Apesar de ser ainda necessária uma "consolidação e avaliação dos dados", os modelos estatísticos indicam que o "pico de infecciosidade já poderá ter passado", isto é, que o momento com o "maior número de início de sintomas na região, eventualmente, já terá passado".

Veja também: