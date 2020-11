Boris Johnson considera "fantásticos" os resultados dos testes da vacina de Oxford

A AstraZeneca anunciou esta segunda-feira que a vacina para o novo coronavírus, desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford, apresentou uma eficácia média de 70% na proteção contra o vírus.

São os resultados preliminares divulgados pela universidade de Oxford e pela farmacêutica AstraZeneca e já saudados pelo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, na rede social Twitter.

À BBC, o ministro da Saúde confirmou que o Reino Unido tem encomendadas 100 milhões de doses desta vacina e numa tentativa de fazer uma espécie de calendarização, Matt Hancock diz que a Páscoa já deverá trazer alguma normalidade.

Falta ainda o aval do regulador independente do medicamento, que vai agora avaliar a eficácia desta vacina, que apresentou taxas diferentes com dosagens diferentes.

A eficácia da vacina poderá mesmo chegar aos 90% "sob um regime de dosagem".

Um regime de dosagem mostrou uma eficácia da vacina de 90% quando foi administrada inicialmente em meia dose, seguida por uma dose completa com pelo menos um mês de intervalo. Outro regime de dosagem mostrou uma eficácia de 62% quando administrada em duas doses completas com pelo menos um mês de intervalo.

A análise combinada de ambos os regimes de dosagem resulta numa eficácia média de 70%, explica a empresa, acrescentando que "mais dados continuarão a ser acumulados e análises adicionais serão desenvolvidas, refinando a leitura da eficácia para estabelecer a duração da proteção" conferida.

"A eficácia e segurança desta vacina confirmam que será altamente eficaz contra a Covid-19 e terá um impacto imediato nesta emergência de saúde pública", disse Pascal Soriot, chefe-executivo da AstraZeneca, em comunicado.

