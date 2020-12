Na região norte foram já vacinados 7500 profisisionais de saúde. Entre hoje a amanhã todas as doses recebidas deverão estar adiministradas nos hospitais e centros de saúde.

A região norte recebeu esta semana 11 680 vacinas que foram distribuidas por 15 hospitais.

Na unidade hospitalar de Amarante chegaram 130 doses. E em princípio, ficarão todas dadas até ao final do dia de hoje. O plano de vacinação nesta unidade começou ontem e pode, se for necessário estender-se até quinta-feira.

Paços de Ferreira recebeu a visita do coordenador da região norte e do presidente do conselho diretivo da administração regional de saúde do norte. Um concelho que foi muito atingido nesta segunda vaga de novembro

A visita oficial prossegue durante todas esta quarta feira por vários concelhos do norte.

