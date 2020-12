Portugal regista mais 79 mortes e 6.049 casos de covid-19 nas últimas 24 horas

Portugal contabiliza esta terça-feira mais 79 mortes relacionadas com a covid-19 e 6.049 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 6.830 mortes e 406.051 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta quarta-feira ativos 68.205 casos, mais 2.748 em relação a terça-feira.

Quanto aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS revela que estão internadas em enfermaria 2.896 pessoas, menos 34 do que ontem, e 487 em cuidados intensivos, mais 1 doente.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 91.090 contactos, menos 51 relativamente a terça-feira.

O boletim revela ainda que foram dados como recuperados mais 3.222 doentes. Desde o início da epidemia em Portugal, em março, já recuperaram 331.016 pessoas.



Portugal vai receber mais 2,2 milhões de doses da vacina da Pfizer/BioNTech, além dos 22 milhões que já estavam previstos. A informação foi confirmada pelo Ministério da Saúde à SIC.

Portugal vai passar, assim, a contar com mais de 24 milhões de doses para vacinar toda a população. O Ministério informou ainda que as vacinas contra a covid-19 vão ser entregues em parcelas e que ainda é prematuro avançar com datas ou prazos.

Vacinação nos lares arranca na próxima semana em 25 concelhos

A vacinação contra a covid-19 nos lares de idosos vai arrancar na próxima semana nos 25 concelhos com um nível de risco extremamente elevado, onde foram identificadas 150 estruturas, anunciou esta terça-feira a ministra da Saúde.

Marta Temido explicou que a prioridade de vacinação contra a covid-19 nos lares de idosos e unidades de cuidados continuados integrados foi definida com base no mapa de risco.

Os primeiros a receber a vacina a partir de segunda-feira, quando está prevista a chegada a Portugal de mais doses, são as 150 estruturas identificadas nos 25 concelhos com risco extremamente elevado.

São 11 no Norte, cinco no Centro, um em Lisboa e Vale do Tejo e oito no Alentejo.

Na semana seguinte, a partir de 11 de janeiro, a vacinação avança para os lares de idosos dos restantes concelhos.

A ministra da Saúde fez ontem um balanço dos primeiros dias da campanha de vacinação no país: 16.701 profissionais de saúde já receberam a primeira dose.



O primeiro-ministro testou negativo ao novo coronavírus e chega ao fim, esta quarta-feira, o isolamento profilático de 14 dias.

António Costa cumpriu o isolamento após ter estado em contacto a 16 de dezembro com o Presidente francês, Emmanuel Macron, infetado com o novo coronavírus.

O Reino Unido aprovou o uso da vacina contra a covid-19 produzida pela farmacêutica AstraZeneca e pela Universidade de Oxford. É o primeiro país do mundo a autorizar o uso deste fármaco.



Esta é a segunda vacina a entrar no programa de imunização contra o novo coronavírus, iniciado a 8 de dezembro no Reino Unido. O país tinha já aprovado uma autorização de emergência para a vacina criada pela dupla Pfizer/BioNTech.

Pandemia já matou mais de 1,7 milhões de pessoas no mundo

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.775.272 mortos resultantes de mais de 81,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Os países mais afetados são os Estados Unidos, Índia, Brasil, a Rússia, bem como a França e o Reino Unido.

Links úteis