Fecho de Escolas. PSD e CDS concordam, mas criticam “desgoverno”

Depois de ter sido conhecida a decisão de encerrar as escolas a partir desta sexta-feira, as reações dos partidos da oposição não tardaram a chegar. PSD e CDS concordam com a decisão, mas criticam o Governo que dizem parecer estar à deriva.

“Na segunda-feira o Governo afirmava a pé juntos que as escolas não podiam fechar, e eram todas desde os mais miúdos até ao último ano das universidades. Na terça-feira dá um passo à frente e diz que agora até vamos abrir os ATLs que nos tínhamos enganado quando dissemos que íamos fechar. No dia seguinte, que é quarta-feira, está tão certo do que está a dizer que até arrancam os testes aos alunos para fazer as aulas em maior segurança. E hoje decide fechar rigorosamente tudo. Isto é obviamente um desgoverno”, criticou Rui Rio.

Também o CDS comenta o “tom assertivo, quase que arrogante”, usado por António Costa no parlamento, quando “garantia que não havia necessidade de fechar as escolas”.

Os dois partidos consideram que o fecho de escolas vem tarde e não está preparado para manter o ensino aos alunos, como aconteceu em março.