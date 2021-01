Taxa de ocupação nos hospitais de Norte está entre 85% e 90%

A taxa de ocupação nos hospitais da região Norte está entre os 85 e os 90%. As estruturas de retaguarda têm permitido libertar camas nos hospitais.

A evolução dos números recomenda prudência, mas, por enquanto, nesta terceira vaga o Norte resiste. Dados da Administração Regional de Saúde mostram que nos hospitais da região estão internados 1.261 doentes covid-19 em enfermaria e 237 em unidades de cuidados intensivos.

As estruturas de retaguarda têm sido um balão de oxigénio, permitindo libertar camas e aliviar a pressão nos hospitais. Recebem doentes com covid-19 que já tiveram alta, mas que não têm condições para estar em casa.

A maior dificuldade tem sido manter as equipas de profissionais de saúde.

A Administração Regional de Saúde do Norte tem 20 convenções com o setor privado e social e ainda um acordo com o hospital das Forças Armadas, no Porto, o que se traduz num total de 455 camas. Destas, 243 são para doentes covid-19.