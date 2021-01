Covid-19. Hospital Santa Maria vai encaminhar doentes não-urgentes para centros de saúde

A partir de sexta-feira vai haver uma equipa de Proteção Civil e do INEM que irá fazer uma pré-triagem dos doentes que estão nas ambulâncias à espera para entrar nas urgências do hospital Santa Maria, em Lisboa.

A fila de ambulâncias tem sido uma constante e na noite desta quinta-feira chegou a haver 40 veículos a aguardar. Esperaram largas horas, alguns desde manhã, para dar entrada com doentes covid-19 ou suspeitos de estarem infetados.

Perante o cenário de caos, o Centro Hospitalar de Lisboa Norte vai tentar resolver o problema através da criação de uma equipa de pré-triagem para selecionar quais os doentes mais urgentes. Isto porque, 15% dos doentes em ambulâncias que chegam ao Santa Maria não são urgentes, o que eleva a pressão nesta unidade. Os utentes não-urgentes serão enviados para os centros de saúde de Sete Rios e Odivelas.

Também os postos de atendimento vão ser ampliados: a administração pretende passar dos atuais 33 para os 51 até ao fim de semana.

O hospital de Santa Maria tem mais de 300 doentes internados com covid-19. Recentemente, abriu duas enfermarias para aumentar a capacidade de resposta, uma no delas localizada no hospital Pulido Valente, com 24 camas.