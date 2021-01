Portugal regista mais 278 mortes e 13.200 casos de Covid-19 em 24 horas

Portugal regista esta sexta-feira mais 278 mortes em consequência da covid-19 e 13.200 novos casos de infeção, segundo o relatório de situação da Direção-Geral da Saúde (DGS).

.

Desde o início da pandemia, Portugal contabiliza 11.886 mortes e 698.583 casos de covid-19, estando esta sexta-feira ativos mais 1.735 casos em relação a ontem, totalizando 181.811.

Quanto aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS revela que estão internados 6.627 doentes, mais 62 em relação a ontem, dos quais 806 em cuidados intensivos, mais 24.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 225.507 contactos, mais 2.357 relativamente a ontem.

O boletim revela ainda que foram dados como recuperados mais 11.187 doentes. Desde o início da pandemia em Portugal, em março, já recuperaram 504.886 pessoas.

A proibição de circulação entre concelhos volta a aplicar-se entre as 20:00 de hoje e as 05:00 de segunda-feira no território continental, com algumas exceções previstas, no âmbito das medidas de combate à pandemia de covid-19.

O Conselho de Ministros decidiu na quinta-feira manter em vigor todas as restrições impostas em Portugal continental nos últimos 15 dias ao funcionamento do comércio não essencial, da restauração e relativas à proibição de circulação entre concelhos ao fim de semana.

O novo estado de emergência estará em vigor entre as 00:00 de domingo e as 23:59 de 14 de fevereiro.

O número de internamentos por covid-19 voltou a aumentar nas últimas 24 horas. Os Hospitais da Grande Lisboa continuam sob uma enorme pressão.

O Centro Hospitalar de Lisboa Central, que agrega os Hospitais de S. José, Curry Cabral, S. Marta, Capuchos, e D. Estefânia, atinge esta sexta-feira as 306 camas ocupadas com doentes covid, sendo que a capacidade total, de momento, é de 308.

Nos cuidados intensivos estão 56 pacientes, mais seis do que há 24 horas.

A média de novos casos diários de covid-19 na última semana foi mais do dobro do que se verificou em Portugal no início da pandemia, segundo dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

No dia 27 de janeiro foi registado um total de 90.234 casos contabilizados nos sete dias anteriores, com uma média diária de 12.891 casos, muito acima dos meses de março e abril de 2020, em que o máximo de média diária de novos casos foi 5.618.

Desde 28 de dezembro que o aumento de novos casos confirmados a sete dias tem sofrido "um aumento exponencial", à semelhança do que aconteceu em março passado, quando foram detetados os primeiros casos de contágio, e em outubro, quando se verificou um novo pico.

Os dados do INE relativos a 27 de janeiro indicam uma taxa de incidência de 1.628 casos por cada 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

Quase 2,2 milhões de mortos e mais de 101 milhões de infetados a nível mundial

A pandemia de covid-19 já fez pelo menos 2.191.865 mortos resultantes de mais de 101.436.360 de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Pelo menos 61.581.300 doentes foram considerados curados desde que a pandemia foi declarada em março de 2020.

Os países que registam mais mortos são os Estados Unidos, com 3.949 novas mortes, o México (1.506) e o Brasil (1.386).

