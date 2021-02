Covid-19. DGS alarga testes a todos os contactos, a escolas e a atividades com alta exposição social

A Direção-Geral da Saúde (DGS) atualizou as orientações para a realização de testes à covid-19, informou esta quarta-feira em comunicado. Os testes vão ser alargados a todas as pessoas que tiveram contacto com infetados. Vai haver rastreios regulares em escolas e outras atividades com elevada exposição social e mais testes rápidos de antigénio no Serviço Nacional de Saúde.

Na nota enviada à comunicação social, a DGS explica que está previsto o alargamento da utilização de testes laboratoriais a todos os contactos, sem de alto, médio ou de baixo risco e a "disponibilização generalizada" de testes rápidos de antigénio (TRAg) nas unidades de saúde do Serviço Nacional de Saúde.

Informa também que vão ser implementados rastreios regulares com testes rápidos de antigénio em contextos particulares, como escolas - a alunos, professores e funcionários - e setores de atividade com elevada exposição social, como o caso de trabalhadores de fábricas e da construção civil.

Até este momento, eram apenas testadas as pessoas que os médicos de saúde considerassem que tiveram um contacto de alto risco com o infetado com covid-19. Os restantes tinham de cumprir isolamento profilático de 14 dias.

A Direção-Geral da Saúde realça também que a utilização dos testes rápidos de antigénio tem sido alargada, mais concretamente nos locais onde podem ser realizados e aos profissionais a quem se destinam. Estes testes são mais rápidos do que os tradicionais PCR.

Revisão de orientações. Porquê?

A DGS justifica a atualização pelo contexto epidemiológico atual, com novas variantes de SARS-CoV-2 e diminuição da incidência diária de casos de infeção, e pelo acompanhamento da "evidência científica" e das recomendações de especialistas nacionais e internacionais em relação ao combate à pandemia.

"Este objetivo passa pela atualização da Norma 015/2020 e da Norma 019/2020 da DGS", informa em comunicado, acrescentando que as orientações pretendem "reforçar e alargar as indicações para a realização de testes laboratoriais de forma a antecipar um desconfinamento controlado e otimizar a capacidade laboratorial do país, gradualmente expandida durante o ano de 2020".

