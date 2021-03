Portugal com 25 mortes e 365 casos de covid-19 nas últimas 24 horas

Portugal regista esta segunda-feira mais 25 mortes e 365 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Este é o número mais baixo de novos casos desde 7 de setembro (quando se registaram 249) e de óbitos desde 28 de outubro (dia em que foram notificadas 24 mortes por covid-19).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 16.565 mortes e 810.459 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta segunda-feira ativos 61.548 casos, menos 439 em relação a domingo.

O boletim da DGS revela também que estão internados 1.403 doentes, menos 11 face a ontem. Nos cuidados intensivos Portugal tem esta segunda-feira internados 342 doentes, menos 12.

Os dados desta segunda-feira revelam ainda que mais 779 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 732.346 o número de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

Há 34 dias consecutivos que o número de recuperados supera o de novas infeções.

DADOS POR REGIÃO

Das 25 mortes registadas nas últimas 24 horas, 15 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 6 na região Norte e 4 na região Centro.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas mais 162 novas infeções, contabilizando-se até agora 306.938 casos e 6.961 mortes.

A região Norte tem hoje 57 novas infeções por SARS-CoV-2 e desde o início da pandemia já contabilizou 327.634 casos de infeção e 5.260 mortes.

Na região Centro, registaram-se mais 19 casos, acumulando-se 115.648 infeções e 2.951 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 31 casos, totalizando 28.659 infeções e 958 mortos desde o início da pandemia em Portugal.

A região do Algarve tem hoje notificados 11 novos casos, somando 20.250 infeções e 344 mortos.

A Madeira registou 78 novos casos. Esta região autónoma contabiliza 7.522 infeções e 63 mortes devido à covid-19.

Em relação aos novos casos registados na região autónoma da Madeira, a DGS esclarece que "60% (...) teve um período entre o diagnóstico e notificação superior a 48 horas, decorrente de intercorrências informáticas de um laboratório na região e que se encontram em processo de regularização".

A região Autónoma dos Açores registou 7 novos contágios nas últimas 24 horas e foram notificados no total 3.808 casos de infeção e 28 mortos.

PR, Governo, especialistas e líderes partidários reúnem-se para avaliar situação epidemiológica

O Presidente da República, Governo, líderes partidários e especialistas reúnem-se esta segunda-feira para avaliar a atual situação epidemiológica no país.



Esta análise da pandemia de covid-19 em Portugal realiza-se antes do debate e votação da renovação do estado de emergência, que está marcado para quinta-feira.

Entre as intervenções sobre a situação epidemiológica em Portugal, os especialistas vão apresentar propostas para o futuro. Estratégias que vão ajudar o Governo a delinear o plano de desconfinamento que deverá ser anunciado na quinta-feira.

Marques Mendes avança que desconfinamento vai começar a 15 de março

Luís Marques Mendes avançou este domingo no Jornal da Noite da SIC que o desconfinamento vai começar no dia 15 pelas creches, pré-escolar e 1.º ciclo, estando ainda em dúvida se o pequeno comércio poderá abrir.

No seu espaço de comentário, o comentador disse ainda que a circulação entre concelhos vai estar proibida no período da Páscoa e que só depois dessa data é esperada a reabertura do restante comércio.