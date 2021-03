PR, Governo, especialistas e líderes partidários reúnem-se para avaliar situação epidemiológica

Presidente da República, Governo, líderes partidários e especialistas reúnem-se hoje para avaliar a atual situação epidemiológica no país.



A 16.ª reunião realiza-se a partir das 10:30 por videoconferência. Esta análise da pandemia de covid-19 em Portugal realiza-se antes do debate e votação da renovação do estado de emergência que está marcado para quinta-feira.

Entres as intervenções sobre a situação epidedimiológica em Portugal, os especialistas vão apresentar propostas para o futuro. Estratégias que vão ajudar o Governo a delinear o plano de desconfinamento que deverá ser anunciado na quinta-feira.

Portugal registou este domingo mais 28 mortes e 682 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 16.540 mortes e 810.094 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando este domingo ativos 61.987 casos, menos 312 em relação a ontem.

Marques Mendes diz que desconfinamento vai começar a 15 de março

Luís Marques Mendes avançou este domingo no Jornal da Noite da SIC que o desconfinamento vai começar no dia 15 pelas creches, pré-escolar e 1.º ciclo, estando ainda em dúvida se o pequeno comércio poderá abrir.

No seu espaço de comentário, o comentador disse ainda que a circulação entre concelhos vai estar proibida no período da Páscoa e que só depois dessa data é esperada a reabertura do restante comércio.

Desconfinamento: "Ideia de que há dois ou três números que são linhas mágicas não faz sentido"

A poucos dias de ser conhecido o plano de desconfinamento, parece certo que o país deverá retomar a atividade económica a diferentes velocidades, já em meados de março. Desta vez a reabertura dos diferentes setores não terá datas concretas, mas será feita mediante critérios de saúde pública, como o número de infetados e internamentos.

Para o epidemiologista Henrique Barros, a ideia “de que há dois ou três números que são linhas mágicas não faz sentido” e que o desconfinamento deve ser planeado com base em indicadores epidemiológicos, como os números de infetados e internamentos, mas também indicadores económicos e sociais.

Sobre a evolução da pandemia em Portugal, o especialista defende que era previsível a descida das infeções e hospitalizações, explicando também que é possível prever que estes números “não desceram para zero” e, a certa altura, poderá mesmo haver um momento de aumento.

Sobre a reabertura das escolas, afirma não fazer sentido que, neste momento, continuem fechadas, dizendo que o país “pode andar mais depressa” porque já há mais gente imunizada. Alerta, ainda assim, que o regresso às escolas não implica que “depois se pode ficar a conversar com amigos ou ir para o café”, conclui, explicando que isso são coisas que demorarão mais tempo.

O atual estado de emergência vigora até às 23:59 de 16 de março.