Covid-19. Escolas reabrem segunda-feira com mais testagem

Na próxima segunda-feira reabrem as creches, o pré-escolar e o primeiro ciclo e também os ATLS. No dia seguinte, terça feira, professores e pessoal não-docente, do público e do privado, começam a ser testados.

Os testes, que já aconteceram em janeiro, vão passar a ser realizados com maior regularidade. O objetivo é diminuir a propagação da doença e para não voltar a fechar as escolas.

A vacinação, em ambiente escolar, será o passo seguinte, logo que a task force da vacinação tenha tudo pronto para avançar. O uso de máscaras será facultativo e cabe aos encarregados de educação de crianças com menos de dez anos decidirem.

A 19 de abril há uma nova chamada: os estudantes do secundário e do ensino superior regressam à escola tal como o pessoal docente e não docente. Há ordem para testar.

Já no que toca à avaliação, os alunos do secundário vão fazer apenas as provas que necessitam para o acesso ao ensino superior, tal como aconteceu no ano passado.